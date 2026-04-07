Conflicto en Medio Oriente amenaza con encarecer productos de canasta básica en Costa Rica

Un conflicto a miles de kilómetros de distancia podría empezar a sentirse pronto en la mesa de los costarricenses.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente ya comienzan a reflejarse en los precios internacionales de materias primas, lo que podría traducirse en un aumento en el costo de productos de la canasta básica durante el segundo trimestre del año, según expertos.

Granos básicos como el arroz y el trigo, fundamentales en la alimentación nacional, registran incrementos en los mercados internacionales como consecuencia de la incertidumbre generada por el conflicto.

A esto se suma el aumento en los precios del maíz y la soya, insumos clave para la alimentación de aves. Esta situación podría encarecer productos de alto consumo como el pollo y el huevo en los próximos meses.

Uno de los principales focos de preocupación está en los fertilizantes. La urea, uno de los más utilizados en la producción agrícola, ha experimentado un incremento superior al 40%, un aumento que eventualmente podría trasladarse a los costos de producción local y, en consecuencia, al precio final para los consumidores.

El escenario se agrava con el alza en los precios internacionales del petróleo, lo que eleva los costos del transporte marítimo y terrestre, encareciendo aún más las importaciones.

Para los especialistas en economía, el panorama sigue siendo incierto. La duración del conflicto y el comportamiento de los mercados internacionales serán determinantes para establecer qué tan fuerte será el impacto en el bolsillo de los costarricenses en los próximos meses.