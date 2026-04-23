Confirman quinto caso de sarampión en Costa Rica: paciente es de Guanacaste

El Ministerio de Salud confirmó, este miércoles, un quinto caso de sarampión en el país, detectado en el cantón de La Cruz, Guanacaste.

Se trata de un hombre de 35 años, de nacionalidad guatemalteca, quien ingresó a Costa Rica tras viajar desde México.

De acuerdo con la información oficial, el paciente indicó haber recibido dos dosis de la vacuna contra la enfermedad, aunque no presentó documentación que lo respalde. El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que incluye el rastreo de contactos, la búsqueda activa de posibles contagios y la implementación de medidas de contención para evitar la propagación del virus.

Hace ocho días se había confirmado el cuarto caso. En ese momento, Salud reportó a un hombre de 35 años, costarricense y vecino de Cartago, quien tenía antecedente de viaje reciente a Guatemala.

Costa Rica no registra transmisión endémica de sarampión desde 1999. No obstante, en lo que va del 2026 se han contabilizado diagnósticos importados o asociados en distintas zonas del país, incluyendo Pérez Zeledón, Pococí, Coronado, Paraíso y ahora La Cruz.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que inicia con síntomas como fiebre, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos. Posteriormente, aparece un brote en la piel que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Las personas infectadas pueden transmitir el virus desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido. El contagio ocurre por vía aérea, principalmente al toser, estornudar o hablar, lo que aumenta el riesgo en espacios concurridos como aeropuertos, transporte público o sitios turísticos.

La vacunación continúa siendo la medida más eficaz de prevención. En Costa Rica, el esquema infantil incluye dos dosis: la primera a los 15 meses y la segunda a los 4 años. Además, se recomienda verificar esquemas completos antes de viajar a países con alta circulación del virus.

La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un aumento significativo de casos en América, al pasar de 466 en 2024 a 14.504 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 2.500%.



