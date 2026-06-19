Confirman caso de "malaria mixta" en Crucitas

El Ministerio de Salud confirmó un caso de "malaria mixta" en Crucitas, asociado al foco de la minería ilegal en la zona.

Alexánder Sánchez Cabo, jerarca de esa cartera, explicó que esto ocurre cuando los dos parásitos que causan la malaria infectan a un solo huésped.

Según el ministro, la migración irregular hacia la zona de extracción hace de Crucitas un riesgo de salud pública.

En lo que va del año, el ente rector en salud ha detectado 33 casos en la zona, asociados al foco por la minería ilegal.

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