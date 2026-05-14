Conferencia Episcopal rechaza proyecto que busca trasladar celebración del 2 de agosto a lunes

La Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó su oposición al proyecto de ley que pretende mover la celebración del 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, al lunes más cercano.

El organismo eclesiástico reconoció la importancia de impulsar el turismo y la economía nacional, pero subrayó que no puede hacerse a costa de una fecha que consideran fundamental para la fe cristiana en el país.

Los obispos recordaron que esta iniciativa ya había sido presentada en el pasado, aunque entonces incluía también el traslado del 15 de agosto, Día de la Madre. En esta ocasión, el proyecto se limita únicamente al 2 de agosto.

La posición de la Conferencia Episcopal ha sido respaldada por algunos ciudadanos, quienes consideran que la fecha debe mantenerse en su día original por su valor religioso y cultural.

Asimismo, la Conferencia Episcopal aseguró que hasta el momento no ha existido ningún acercamiento con los proponentes del proyecto, aunque esperan que los diputados los tomen en cuenta en el proceso de discusión legislativa.