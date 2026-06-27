Conesup propone que comisión revise baja aprobación en exámenes de colegios profesionales

El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) propondrá la creación de una comisión integrada por colegios profesionales, universidades públicas y privadas y autoridades de educación superior para analizar las bajas tasas de aprobación que registran los exámenes de incorporación a distintas profesiones.



La iniciativa surge ante los históricos porcentajes de reprobación que presentan pruebas como las del Colegio de Abogados y el Colegio de Médicos, un escenario que, según el director ejecutivo del Conesup, Juan Ricardo Wong Ruiz, requiere un análisis más amplio antes de atribuir responsabilidades.



"Obviamente, es una preocupación para nosotros. Sin embargo, recordemos que este tipo de resultados obedecen a multifactores. Yo no quisiera enfocarme o sesgar mi comentario a que si está bien esto o está bien lo otro. Yo creo que requerimos de un análisis integral, pero de varios actores. No podemos nosotros supeditar el examen a un solo actor", afirmó.



Wong explicó que la intención es reunir en una misma mesa a todos los sectores involucrados para evaluar tanto la formación universitaria como los propios instrumentos de evaluación que aplican los colegios profesionales.



"Algo que me gustaría a mí es lograr formar una comisión entre varios actores que están involucrados directamente con las profesiones y, sobre todo, con el perfil profesional que desea el país", señaló.



El director ejecutivo indicó que la comisión debería integrar a representantes de los colegios profesionales, las universidades, el Consejo Nacional de Rectores (Conare), la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) y el propio Conesup.



"Es sumamente necesario que formemos una comisión de actores y podamos revisar en una forma exhaustiva esos instrumentos para ver si se apegan, no solamente al perfil que requiere el país, sino también a la propia oferta que realizan las universidades públicas y privadas", añadió.



Según Wong, la discusión cobra relevancia porque existen carreras que superan varios filtros de calidad antes de ser autorizadas y, aun así, sus graduados obtienen bajos resultados en las pruebas de incorporación.



"Ante una situación de esas, nosotros nos preguntamos: si esa carrera de Medicina llevó dos filtros, uno con Conesup y otro con Sinaes, ¿por qué esos resultados? Entonces uno tendería a decir: hay algún problema con el instrumento de evaluación", comentó.



El funcionario insistió en que los altos porcentajes de reprobación ameritan revisar si las pruebas cumplen con los criterios de validez y confiabilidad.



"Hablar de prácticamente un 98% de reprobación podría ser un síntoma muy importante de que algo está pasando con el instrumento. Y eso, obviamente, requiere de todo un proceso de validación", aseguró.



Como parte de esa ruta, Wong también planteó impulsar una reforma legal para que las universidades estén obligadas a actualizar sus planes de estudio cada cinco años y fortalecer la capacidad de inspección del Conesup para supervisar con mayor frecuencia las más de 1.800 carreras autorizadas en universidades privadas.