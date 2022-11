Conductores reclaman incrementos de hasta más del 100% en el marchamo

Este 1 de noviembre salió al cobro el marchamo 2023 y ya decenas de conductores mostraron su molestia por incrementos que, en algunos casos, superan hasta el 100% el valor real del vehículo con respecto al del año pasado.



Teletica.com consultó a varios conductores que mostraron su molestia al respecto, tal es el caso de un joven de apellido Rodríguez, quien facilitó a este medio documentos donde se aprecia que el monto del pago del marchamo pasó de ₡526.805, que pagó el año pasado, a ₡1.058.261 este año.

El exdiputado Otto Guevara, explicó a este medio que él realizó un video con un tutorial para que las personas puedan hacer el trámite para pedir a Hacienda que readecuen el monto al valor correcto, ante lo que califica como “un cobro abusivo”.

“Hacienda revaloriza los valores de los vehículos, alegando una inflación, y luego lo que hace es esperar que la gente reclame, como no todo el mundo va a reclamar, Hacienda termina recogiendo, de una forma abusiva, muchísimo dinero, esto es un comportamiento reiterado.

Otto Guevara explica cómo reclamar incrementos en marchamo





No dejarlo para lo último

Guevara hizo un llamado a los conductores para no dejar para lo último el trámite, ya que puede ocurrir que no obtengan respuesta antes de que termine el año.

“El problema de retrasarse mucho en ese reclamo es que muy probablemente a Hacienda no le dé tiempo de revisar y corregir los montos, entonces van a tener que pagar el monto que está cobrando Hacienda, y luego ir a reclamar a la institución para que le devuelvan el dinero. Entonces cuanto antes mejor.

Otro punto que detalla el abogado es que Hacienda debería de publicar los montos actualizados de los valores fiscales de los vehículos desde mucho antes y no cuando sale el cobro del marchamo.

“Inclusive si uno escarba un poco más, en la legislación que establece el cobro del marchamo, Hacienda debió haber publicado con cierta antelación los valores fiscales que ellos van a tomar como referencia, con el propósito de que la gente pueda llegar y decir con tiempo que ese valor no corresponde, lamentablemente ninguna administración ha cumplido con ese requisito, empiezan a cobrar el marchamo con el monto que Hacienda establece.

“Incluso han dicho que el incremento en el monto, que afecta casi al 70% de la flota automotor, obedece al incremento en la inflación proyectada para este año, pero del todo no se justifica, porque no están contemplando la depreciación de los vehículos, que es muy grande, pierde su valor todos los años de una forma sustancial, dependiendo de la depreciación que incluso autoriza Tributación, es el valor que Hacienda ya acepta como depreciación para declaraciones de impuestos sobre la renta, es el monto que debería de aplicarlo a todos los vehículos, pero no lo hace, eso es abusivo”, concluyó el político.