Condenan cierre de serpentario por parte de SINAC

Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ejecutaron un cierre técnico en el Serpentario Monteverde, el pasado 15 de setiembre, como parte de un operativo nacional para hacer cumplir la legislación sobre vida silvestre.



Ante esto, la empresa Valle Monteverde, ubicada en Puntarenas, denuncia que las autoridades llegaron hasta el lugar sin haber realizado un previo aviso por escrito sobre la decisión de llevarse a los animales. Además, en ningún momento presentaron una notificación o documento legal para ejecutar un decomiso en el acto y se rehusaron a mostrar sus credenciales o identificación.

Representantes de la compañía solicitaron una medida cautelar administrativa en el momento, donde expresaron que, de proceder y continuar con el decomiso, muchos de los especímenes iban a perecer en el camino. No obstante, según alegan, sin motivo alguno, los funcionarios públicos involucrados no quisieron recibirla.

“La familia Valverde, dueña del serpentario, condena y cuestiona el actuar del SINAC y demás instituciones presentes, no solo por la actuación en este procedimiento, sino también por el maltrato animal.

“El traslado de los especímenes expuso a las especies a un innecesario estrés, comprometiendo su sistema inmunológico, pudiendo provocar entre otras patologías, infecciones bacterianas o fúngicas, parasitosis, aparición de neumonías parasitarias y demás afectaciones”, declaró Rodrigo Valverde, gerente del lugar.

El cierre técnico está amparado, según el SINAC y la Fiscalía General de la República, en el Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N°7317, normativa que ya otros empresarios han señalado por serias deficiencias en sus criterios técnicos, con vicios de nulidad.

Por este motivo, habían interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra el documento, que fue admitida por la Sala Constitucional desde el 13 de diciembre de 2017, bajo el número de expediente 17-019672-0007-CO. Sin embargo, no ha sido resuelta.

El Serpentario Monteverde fue fundado hace 25 años por Fernando Valverde Sánchez, un biólogo de profesión.

Sus representantes decidieron presentar las gestiones administrativas y judiciales necesarias, para sentar la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados.

“Actualmente, estamos elaborando, junto con nuestros abogados, las actuaciones en la vía administrativa y judicial con el fin de llegar hasta las últimas consecuencias y sentar responsabilidades; puesto que, al parecer, existen una serie de vicios tanto formales como materiales de parte del SINAC”, afirmó Valverde.

El SINAC confirmó a Teletica.com que este es el único sitio de manejo que han clausurado hasta el momento. Sobre los cuestionamientos específicos de sus dueños, la institución no emitirá ningún criterio.



Únicamente enviaron un comunicado de prensa informando que “cuando el caso amerite un cierre técnico del sitio de manejo, la institución notifica de previo y con la debida antelación, a la administración del sitio, y de esta manera se ha realizado en todos los casos. No se realizan allanamientos ni decomisos de animales, pues el trámite administrativo no requiere tales procesos judiciales, pues la fauna silvestre, es un bien de dominio público”.