Conavi hará ajustes en rotondas recién construidas y habilitadas en la ruta 32

Las tres rotondas habilitadas hasta la fecha en los cantones de Guápiles, Siquirres y Matina han presentado diversos problemas desde su apertura en enero.

Las fallas han sido señaladas por entidades técnicas como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), así como por vecinos y conductores.

Debido a estas observaciones, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) anunció que durante este mes de junio se llevarán a cabo trabajos correctivos en las estructuras, con el objetivo de mejorar la entrada y salida de los conductores y garantizar una mayor seguridad vial.

El director ejecutivo del Conavi, Mauricio Sojo, informó que el departamento de planificación ya gestiona los trámites necesarios para iniciar las obras, las cuales se extenderán por al menos un mes.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en la rotonda de Guápiles, donde vecinos presentaron un recurso de amparo alegando que, desde su apertura, se han registrado al menos 50 accidentes de tránsito.

Ingenieros del Lanamme han advertido que las rotondas presentan geometrías inadecuadas, serias deficiencias técnicas, falta de estudios de tránsito y una planificación insuficiente.

“Somos conscientes de que los intercambios a hoy no son factibles, pero eso no significa que no podamos realizar mejoras que puedan ayudar a que la movilidad sea más segura tanto para peatones, ciclistas y conductores de vehículos.”, indicó el ingeniero del Lanamme, Stephan Rodríguez.