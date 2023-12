Conavi confirma atraso de puente Bailey en cercanías del Juan Santamaría

“Estamos esperando comenzar en el mes de enero, pero dependemos totalmente de que el ICE haga la reubicación de todo el alambrado eléctrico, que está justo a la par de la estructura actual del puente que existe. Si no se hace esa reubicación, no podemos arrancar la labores hasta no tener garantía que se haga la reubicación”, agregó Pérez.