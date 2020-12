En el curso lectivo del próximo año, los estudiantes asistirían a clases presenciales un máximo de 10 días al mes considerando que unos días tendrán clases presenciales y otros virtuales.

Algunos padres de familia creen que los estudiantes deben asistir a las clases presenciales con uniforme para que mantengan la disciplina; otros creen que no para evitar el gasto de comprarlos.

Lea también Nacional 18.458 alumnos abandonaron sus estudios durante la pandemia

Todo parece indicar que lo recomendable es asistir con uniforme, pero, no se exigirá usarlo, significa entonces que posiblemente no habrá sanciones por asistir con ropa particular.

Vea todos los detalles en el video adjunto.