¿Cómo puedo evitar ser víctima de estafas con paquetes vacacionales?

En una época navideña marcada por el aumento del ingreso económico y la planificación de viajes, las autoridades advierten sobre el crecimiento de las estafas relacionadas con paquetes vacacionales y llaman a la población a extremar precauciones antes de hacer cualquier pago.



La fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, Ivannia Chacón, explicó que el cierre y el inicio de año representan un momento especialmente atractivo para los estafadores, debido a la llegada de aguinaldos, bonos y otros ingresos extraordinarios.

“Al haber mayor ingreso de dinero, muchos lo ven como un buen momento para empezar a planear las próximas vacaciones, lo que es aprovechado por organizaciones criminales que ofrecen promociones llamativas que, en muchos casos, resultan ser fraudulentas.

"El contexto económico y la concentración de recursos en manos de los consumidores facilitan este tipo de delitos. Los estafadores se ven en la realidad de que se está manejando mucho dinero en estos momentos. Es donde ellos toman esta idea y es cuando empiezan a hacer las respectivas llamadas y comunicaciones con víctimas para hacer llegar información falsa”, indicó Chacón.

Entre los errores más frecuentes que cometen las personas afectadas está la falta de verificación previa de las empresas oferentes.

La fiscal advirtió que quienes cometen estas estafas suelen manejar información personal detallada de sus víctimas.

“Ellos manejan qué personas tienen tarjetas de crédito, qué tipo de trabajo ostenta usted, y utilizan esa información para hacer más creíble la oferta”, afirmó. A esto se suma el uso intensivo de publicidad en redes sociales, la ilusión de viajar en temporada alta y la promesa de beneficios difíciles de rechazar.



Respecto al modo de operación, Chacón explicó que existen distintas formas de contacto, entre ellas llamadas telefónicas, mensajes por aplicaciones de mensajería y publicaciones en redes sociales.

“Tienen una forma de comunicarse en la que usted siempre termina creyendo lo que le están diciendo. En muchos casos, las víctimas son citadas a restaurantes o locales comerciales bajo el argumento de recibir una 'regalía', como estadías en hoteles nacionales o entradas a centros recreativos, para luego ofrecerles paquetes vacacionales adicionales con supuestos beneficios económicos.

“Se ha investigado si tienen algún tipo de contrato con hoteles o centros recreativos y en ningún momento se tiene algún tipo de conexión con estas personas. Desde un inicio todo viene de forma ilegal”, sostuvo Chacón.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Fraudes, se han identificado al menos tres modalidades principales: la venta directa de paquetes mediante agencias ficticias promocionadas en redes sociales; el contacto telefónico con supuestas regalías que derivan en ventas fraudulentas; y empresas que aparentan legalidad, pero que posteriormente alegan quiebra para no cumplir lo pactado.



En cuanto al uso de redes sociales, Chacón indicó que los estafadores invierten en publicidad para dar apariencia de legitimidad.

“Ellos se publicitan de una forma muy real, incluso comentan sus propias publicaciones diciendo que sí cumplieron, creando un factor positivo para atraer a más personas”, explicó Chacón.

Ante este panorama, la Fiscalía recomienda a la ciudadanía informarse antes de contratar cualquier paquete turístico. Entre las acciones sugeridas está verificar si la empresa está inscrita legalmente, consultar antecedentes en redes sociales y conversar con familiares o personas de confianza.

“Las regalías que hacen son muy fantasiosas. Nada que resulte tan fácil de acceder puede ser real”, advirtió la fiscal.

Las señales de alerta más comunes incluyen ofertas excesivamente atractivas, presión para tomar decisiones inmediatas y promesas de viajes o beneficios sin condiciones claras. Chacón recalcó que las personas afectadas no deben sentirse culpables. “No sientan que están solos. Nosotros estamos acá para ayudarlos y guiarlos”, afirmó.



Sobre las formas de pago, la funcionaria alertó sobre el uso de datáfonos, actualmente el medio más frecuente en estas estafas. Recomendó no perder de vista la tarjeta ni el documento de identidad, exigir que el datáfono sea utilizado frente al cliente y revisar cuidadosamente lo que se firma. “El contrato dice una cosa y lo que le dicen de forma verbal es otra”, puntualizó.

“Puede haber personas que pagaron desde 800 mil colones hasta montos de 14 millones de colones, lo que determina la clasificación del delito como estafa menor o mayor", indicó Chacón.

Cuando una persona detecta que ha sido víctima de este tipo de fraude, la recomendación principal es cortar todo contacto con los responsables y no realizar más pagos. “Evitar el contacto por todos los medios, porque ellos van a seguir intentando que la víctima pague más cuotas”, advirtió la fiscal. Posteriormente, se debe presentar la denuncia ante el Ministerio Público.



Las denuncias pueden interponerse directamente en la Fiscalía Adjunta de Fraudes o, según el caso, canalizarse a través del Organismo de Investigación Judicial o fiscalías territoriales. Para el proceso, es fundamental aportar pruebas como estados de cuenta, comprobantes de pago, vouchers de datáfonos, contratos, facturas, cupones de regalías y cualquier información que permita identificar a las personas involucradas.