¿Cómo prevenir la influenza aviar en Costa Rica?

La doctora Ennie Arrieta Castro de Senasa, recomienda, para prevenir la enfermedad, mantener las aves en lugares cerrados y protegidos del contacto con las aves silvestres. Además, no se debe permitir el ingreso de personas ajenas o animales a su patio o gallinero.

“Los productos avícolas como carne de pollo, pavo, huevos, entre otros, no representan un riesgo para la salud de los consumidores. Es importante prevenir juntos la influenza aviar en el país”, dijo Arrieta.

Este virus, que se propaga principalmente entre las aves tanto domésticas como silvestres, en algunas ocasiones puede afectar a los mamíferos, incluyendo al ser humano, así que si usted ve un ave muerta o manifestando algún síntoma de enfermedad, no se acerque, no la manipule y no la trate de rescatar o trasladar. Si se encuentra en esa situación realice el reporte de inmediato a la oficina del Senasa más cercana o a través de un mensaje vía WhatsApp al 8634-1489.