¿Cómo es vivir en Costa Rica con el trastorno del espectro autista?

Ella es Emily Rodríguez, una joven de 18 años quien cursa el quinto grado del colegio. El próximo año entrará a la universidad y le gustaría estudiar inglés, teatro y docencia.

Cuando estaba en preescolar fue diagnosticada con síndrome de asperger, una condición dentro del Trastorno del Espectro Autista (vea video adjunto de Telenoticias).

¿Cómo describe ella misma su condición?

"A veces uno como asperger se expresa de manera distinta. Yo lo hago llorando, porque soy una persona muy sensible. Un amigo mío lo hacía con el enojo, se enojaba mucho. Nos cuesta expresarnos. Hace un rato no entendí lo que me había dicho mi hermano mayor, hasta que mi mamá me lo explicó", relata Emily.

Emily es la tercera de cuatro hijos de doña María Emilia Villalobos. Sus cuatro hijos están dentro del espectro autista.

María Emilia recuerda que años atrás existía mucha desinformación. Hoy los comentarios que le decían pasan a ser un mito.

"Lo primero que le dicen a uno es que son diferentes, no van a poder bailar, no van a poder patinar, no van a poder un montón de cosas porque ellos son así. En esa época se creía que ellos tenían ciertas limitaciones. Ahí mismo fuimos aprendiendo, poco a poco, que eso no es así, que con el estímulo, con ayudarlos, con comprenderlos, dándoles mucho amor y sus espacios, ellos pueden hacer lo que quieran", cuenta esta madre.

Dentro del sistema educativo, el camino no siempre ha sido fácil. Por falta de conciencia, las personas dentro del espectro autista llegan a ser rechazadas por sus pares, en ocasiones incluso recibiendo bullying.

"Mi experiencia en la escuela no ha sido de la mejor manera. A mí siempre me habían tratado mal, aunque ya no acuerdo. A veces no me daba cuenta cuando me trataban mal, hasta que mi mamá me lo explicaba. "Ya en el colegio sí estoy mejor, porque ya estoy expresándome más y me siento más cómoda con la gente que ya conozco", menciona Emily.

La historia de ambas refleja la importancia de la concienciación sobre el autismo.

Como Emily, hay miles de jóvenes en el país. Cada uno diferente, con sus propios retos y sueños; y merecen el mismo respeto y empatía.