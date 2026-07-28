¿Cómo era el modus operandi de red que utilizaba terminal de Moín para exportar droga?

La organización criminal investigada por utilizar la terminal de contenedores de Moín para exportar cocaína a Europa y Estados Unidos aplicaba un método conocido como "mete y saca". El sistema permitía sacar contenedores de la terminal sin que los registros informáticos detectaran el movimiento.

Según la información brindada por las autoridades, los contenedores ingresaban limpios a la terminal. Luego, integrantes de la estructura lograban retirarlos del predio sin activar las alertas del sistema.

El contenedor quedaba registrado como si permaneciera dentro de las instalaciones. En realidad, era trasladado a un predio cercano (ver video adjunto en la portada).

En ese lugar, los integrantes de la organización contaminaban el contenedor con cocaína. Después lo ingresaban nuevamente a la terminal.

El movimiento permitía que el contenedor quedara listo para su posterior traslado marítimo. La droga tenía como destino países de Europa y Estados Unidos.

La investigación de la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió identificar una estructura de logística dentro de la terminal.

Entre los investigados figuran cinco personas que trabajaban en APM Terminals. Estas personas recibían y despachaban contenedores. También controlaban el momento de ingreso y salida de las unidades.

La organización también contaba con la presunta colaboración de traileros y oficiales de la Policía de Fronteras. Las autoridades detuvieron a nueve policías vinculados con la investigación.

El operativo se ejecutó este martes con 65 allanamientos en Cartago, Alajuela, Puntarenas, Heredia y Limón. Las autoridades buscaban detener a más de 60 personas. Hasta el momento, 52 personas fueron detenidas.

La investigación inició tras la detección de un cargamento de 50 kilos de droga con destino a Estados Unidos. La PCD relacionó ese caso con otros hechos registrados entre 2023 y 2025.

Las autoridades estiman que la organización logró exportar cerca de 14 toneladas de cocaína durante un periodo de tres a cuatro años.

Entre los principales objetivos figura un hombre de apellido Casanova, señalado como presunto líder de la estructura. También es buscada su esposa, una mujer de apellido Fernández e hija del extraditable conocido como Macho Coca.

Casanova figura como sospechoso del aparente delito de tráfico internacional de drogas. Su esposa es investigada por el presunto delito de legitimación de capitales.

El operativo movilizó a más de 1.000 oficiales de distintas unidades del Ministerio de Seguridad Pública. También participaron agentes del OIJ y funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).