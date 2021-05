¿Cómo ayuda el ejercicio a la salud gastrointestinal?

Se estima que algunos problemas en la salud gastrointestinal se deben a la falta de ejercicios.



Teletica.com conversó el doctor Farhad Rezvani, para comprender un poco más qué ocurre en el sistema digestivo durante el embarazo y cómo se puede hacer para que estos cambios sean más llevaderos en la mujer.

“El ejercicio tiene múltiples beneficios en todo el organismo, en el aparato digestivo puede generar que se acelere el proceso de la digestión, por decirlo de manera global, hablamos de que el deporte incrementa el metabolismo del organismo, favorece la liberación de algunas hormonas, favorece también el crecimiento del músculo, la disminución de la grasa corporal total y todos estos cambios van a generar que el metabolismo sea más ágil.

“Desde el punto de vista del aparato digestivo, toda esta actividad física va a favorecer el tránsito del intestino, eso va a ayudarnos a regular los hábitos de evacuación, previene el estreñimiento y esto ayuda a prevenir enfermedades como la diverticulosis que es la aparición de unos sacos o bolsitas en el colon que en algunos casos pueden sangrar o inflamarse, entonces hacer ejercicio puede prevenir esta enfermedad”, relató el gastroenterólogo.

Desde una disminución en el riesgo de sufrir cáncer hasta un control en el apetito

“También hay estudios que hablan de que puede disminuir el riesgo de sufrir cáncer de colon, además, reduce el estrés y esto causa que se disminuyan los síntomas asociados a este, por ejemplo, ayuda a equilibrar a los pacientes que tienen síndrome digestivo irritable o algunos tipos de dispepsia, molestia en el aparato digestivo alto, como ardor en la boca del estómago, lo que generalmente las personas conocen como gastritis, todos esos síntomas, al disminuir el estrés pueden verse favorecidos.

“Lo otro es que va a generar un control en el apetito, por lo que, de manera global, estos hábitos pueden ir mejorando, y el paciente al comer mejor y sentirse mejor el aparato digestivo funciona de una mejor manera, también mejora el tono y fuerza del músculo, esto nos va a ayudar a perder peso, prevenir la obesidad”, añadió el especialista de la comunidad de médicos Salud 360.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para mejorar la salud gastrointestinal?

De acuerdo con el doctor, “se ha visto que la práctica de ejercicios aeróbicos, como ir a trotar, el ciclismo, la natación, el yoga o pilates, más nos van a favorecer en el aparato digestivo y pueden disminuir las molestias, por ejemplo, del reflujo, enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad de Crohn y el síndrome del intestino irritable.

“Entonces toda esta actividad física nos va a mejorar de manera global el movimiento del intestino y va a generar un estado general de bienestar y por eso los pacientes van a sentir una mejoría y un alivio”.

Después de comer ¿Cuánto se debe esperar para realizar ejercicio?

“Si es importante que los pacientes tomen en cuenta que antes de hacer cualquier actividad física, por lo menos dos o tres horas debe haber un ayuno, en especial si realizaron una comida grande, un desayuno o un almuerzo, deben esperar para que el sistema digestivo digiera adecuadamente los alimentos, porque sino nos puede generar que durante la actividad física se puedan presentar algunos trastornos como cólicos, dolor abdominal, inclusiva náuseas y diarreas asociadas al ejercicio por no tomar este espacio.

“Cuando nosotros hacemos actividad física, el flujo sanguíneo se desvía y la sangre que normalmente iba a los intestinos disminuye un poco ese flujo para distribuirlo a los músculos y la piel, por eso, durante episodios donde nosotros estamos haciendo actividad física, se aconseja que exista un periodo de ayuno para que no choquen estos dos procesos porque no van bien de la mano, por eso hay que tener en cuenta eso, que si uno comió un alimento muy pesado, esperar dos o tres horas, o si es un alimento menos pesado, esperar una hora al menos, para garantizar que no exista molestia durante la actividad física”, concluyó Rezvani.