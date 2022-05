Comisión dice a ministra que, por ahora, "se mantienen términos de obligatoriedad" de vacuna

La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) comunicó a la nueva ministra de Salud, Joselyn Chacón, una decisión tomada de forma unánime: mientras analizan los alcances de la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19, los acuerdos tomados previamente no se modificarán.

En el documento oficial, con fecha del 10 de mayo de 2022, se le hace saber a la jerarca que el órgano técnico conoció su solicitud para revisar los límites de la obligatoriedad de las dosis anticovid.

"Los señores miembros de la CNVE discuten los puntos relacionados con esta solicitud y acuerdan que se procederá a evaluar, en la próxima sesión, información reciente para revisar y analizar los límites actuales de la obligatoriedad de la vacunación contra COVID-19, según el contexto científico y epidemiológico.



"Mientras tanto, se mantienen los términos actuales de la obligatoriedad acordados previamente por esta Comisión", se lee en el oficio, firmado por el doctor Roberto Arroba, secretario técnico de la comisión.

Además, en el pronunciamiento se aclara que el criterio de los expertos quedó en firme tras la reunión sostenida.

Este miércoles, se publicó un decreto ejecutivo que "insta" a las instituciones a no aplicar sanciones, como el despido, a los trabajadores que no tengan sus esquemas de vacunación completos. Aunque el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que los ciudadanos podrán “ejercer la voluntad de manera individual y personal”, en el decreto no se establece de esa forma.