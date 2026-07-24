Comisión de Educación lleva más de mes y medio sin sesionar pese a proyectos pendientes

La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa acumula más de mes y medio sin sesionar, pese a contar con proyectos de ley convocados y pendientes de discusión.



La presidenta del foro, la diputada Ana Katharine Müller, atribuyó el retraso al proceso de revisión de cerca de 70 iniciativas legislativas, con el objetivo de definir cuáles serán priorizadas durante este período.



Sin embargo, la falta de sesiones generó críticas desde la oposición. Diputados cuestionaron que la educación no figure entre las prioridades del Gobierno y señalaron que el retraso mantiene sin avance proyectos relevantes para el sector.





Los legisladores también indicaron que continúan pendientes iniciativas relacionadas con el presupuesto educativo, la evaluación estudiantil y la seguridad jurídica del personal administrativo de los centros educativos.









