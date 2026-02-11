Comercios esperanzados por ventas del Día del Amor y la Amistad

El Día del Amor y la Amistad, que se celebrará este 14 de febrero, impulsa de forma significativa la actividad comercial en el país.

De acuerdo con la Cámara de Comercio, las pymes reportan un mayor movimiento en los días previos a la fecha, acompañado de promociones y ofertas especiales para atraer a los consumidores.

Sectores como restaurantes, hoteles y supermercados proyectan una alta demanda, al igual que comercios dedicados a la venta de flores, chocolates, perfumes y otros obsequios tradicionales de la temporada.