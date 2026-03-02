Comercios del centro de San José podrán atender en aceras y bulevares con permiso municipal

Los comercios ubicados en el centro de San José ya pueden gestionar licencias para extender su actividad hacia aceras, bulevares, parques y plazas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la municipalidad.



La medida habilita a negocios con patente al día a colocar mesas u otros elementos de atención al cliente en espacios públicos previamente recuperados y modernizados en la capital. Según las autoridades municipales, el objetivo es dinamizar la economía local, impulsar el comercio responsable y aprovechar las mejoras realizadas en el casco central.



El alcalde de San José, Diego Miranda, explicó que la iniciativa busca activar el comercio y promover una mayor apropiación ordenada de los espacios públicos por parte de la ciudadanía y los empresarios (ver video adjunto en la portada).

Requisitos y condiciones

Para obtener la licencia, los interesados deberán estar al día con sus obligaciones municipales y presentar un croquis detallado del área que utilizarán. Además, tendrán que garantizar el libre tránsito peatonal y la accesibilidad universal.



El permiso será temporal y se otorgará bajo la figura de uso en precario, lo que significa que no constituye una nueva patente comercial, sino una extensión de la actividad ya autorizada.



El presidente del Concejo Municipal, Brandon Guadamuz, detalló que el área máxima autorizada será de hasta 50 metros cuadrados por establecimiento. Asimismo, el mobiliario deberá ser liviano y desmontable, y los negocios deberán cumplir con normas de seguridad, limpieza y orden.



Las autoridades indicaron que realizarán supervisiones para verificar el cumplimiento del reglamento y garantizar que la utilización del espacio público no afecte la movilidad ni el disfrute de los peatones.



