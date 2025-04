Comerciantes de Bajos del Toro Amarillo reportan “bajonazo” por actividad del Poás

El turismo y el comercio continúan con normalidad en Bajos del Toro Amarillo, distrito de Sarchí, Alajuela, que fue declarado en alerta naranja por la actividad del Volcán Poás (ver video adjunto de Telenoticias).

La medida, anunciada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), también está vigente para los alrededores del coloso, que, según los expertos, atraviesa una fase eruptiva “más intensa”.

Los dueños de negocios temen que la alerta pueda alejar a los visitantes en una zona que vive, en su mayoría, de la actividad turística. Sin embargo, hacen un llamado a practicar un turismo responsable, tomando las precauciones necesarias y acatando las instrucciones de las autoridades.

“Lo que más se siente, a veces, es el olor a azufre, un poco, ni tanto. La ceniza, no he visto. Lo que dicen del peligro de los ríos, no he notado nada. Básicamente, son los ríos Agrio y Desagüe, que es el que pasa por acá cerca. De momento, todo bien, el turismo se ha mantenido.