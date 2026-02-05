Combustibles tendrán rebaja a partir de este jueves

Los precios de los combustibles en Costa Rica registrarán una disminución a partir de este jueves 5 de febrero, según lo establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

En el caso de la gasolina súper, el ajuste será de ¢10, pasando de ¢636 a ¢626 por litro.

La gasolina regular tendrá una rebaja más significativa de ¢18, al pasar de ¢609 a ¢591 por litro.

Finalmente, el diésel experimentará la mayor reducción, con ¢29 menos, variando de ¢539 a ¢512 por litro.