Colocan 55 rótulos para alertar sobre presencia de cocodrilos y caimanes en Costa Rica

Las autoridades instalaron al menos 55 rótulos en diferentes puntos del país para informar a turistas y residentes sobre la presencia de cocodrilos y caimanes en cuerpos de agua (ver video adjunto).

En un país tan biodiverso como Costa Rica, la convivencia con especies silvestres forma parte del día a día. Entre ellos destacan los cocodrilos, reptiles que habitan ríos, esteros y otras zonas del territorio nacional.

Las instituciones insisten en que, con información y precaución, la mayoría de los incidentes relacionados con estas especies pueden prevenirse. Por ello, han intensificado las acciones de educación y concientización dirigidas a la población, además de poner a disposición infografías que permiten identificar las diferencias entre cocodrilos y caimanes.

La ministra de Ambiente reconoció el esfuerzo y reiteró que conocer las especies, respetar su hábitat y seguir las recomendaciones oficiales puede marcar la diferencia entre un encuentro seguro y una emergencia.