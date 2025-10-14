Coligalleros ya llegaron a la veta del oro en Crucitas, según ministro Mario Zamora

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, confirmó este martes que los coligalleros que operan en la Zona Norte del país ya alcanzaron la veta del oro en Crucitas.



Zamora explicó que los mineros ilegales han pasado de realizar extracciones rudimentarias a utilizar técnicas semiindustriales mediante la construcción de túneles, algunos de hasta 60 metros de profundidad.

“En la zona de Crucitas hay 90 túneles y esto implica que se ha llegado a la veta, es decir, donde está el oro y es visible casi el material”, indicó el jerarca.

Según el ministro, las actividades ilegales se desarrollan en un espacio aproximado de 900 hectáreas dentro de una zona montañosa, mientras que los puntos con mayor concentración del mineral abarcan una periferia de unas 3.000 hectáreas.

Sin embargo, advirtió que recientemente se detectó la extracción de sacos de material fuera de esa área delimitada, los cuales serían trasladados cerca del río San Juan para su envío hacia Nicaragua.

“La inteligencia policial nos indica que ese material es vendido a empresas chinas con capacidad de extracción de oro del 92%. Esto genera una señal de alerta, porque dispara la intención de las personas no solo de extraer oro, sino también de vender el material restante para procesos posteriores”, afirmó Zamora.

El ministro añadió que esta situación ha incrementado el riesgo en la zona, motivo por el cual se reforzaron los patrullajes y se incrementó el uso de drones para la vigilancia.

Además, señaló que el alto precio internacional del oro, actualmente en $4.100 la onza, ha despertado el interés de grupos de criminalidad organizada dedicados a la minería ilegal.

"El precio del oro está llegando a niveles máximos y está rompiendo récords semana a semana, en este momento está a $4.100 la onza, y cuando se le dio el contrato a Industrias Infinito, hace como 15 años, en ese momento la onza estaba a un precio de $1.500 dólares y hoy ya ese precio se superó por mucho.

“Esto implica un efecto llamada en la zona de Crucitas y un aumento en los volúmenes de riesgo. Por eso hemos fortalecido nuestra presencia policial”, concluyó Zamora.



El área de Chorreras, cercana a Crucitas, es ahora donde están los mineros: actualmente, operan entre 300 y 400 coligalleros que utilizan cuarterías como base para incursionar diariamente en la extracción ilegal.





