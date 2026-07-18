Colegio de Contadores denuncia a 44 profesionales por presuntas prácticas indebidas

Un total de 44 contadores públicos fueron denunciados ante la Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica por presuntas prácticas indebidas en el ejercicio de la profesión.

La denuncia fue presentada por el Colegio de Contadores Públicos, luego de que trascendiera la supuesta participación de profesionales en contabilidad en actos que podrían representar un irrespeto a la legislación tributaria.

De acuerdo con el Colegio, acciones como manipular u ocultar información de un cliente, dar apariencia de legitimidad a operaciones irregulares o colaborar con la evasión fiscal y la legitimación de capitales constituyen actos ilícitos o delitos tributarios.

Para ejercer como contador público en Costa Rica, los profesionales deben estar incorporados al respectivo colegio profesional, requisito indispensable para brindar sus servicios de manera autorizada.



