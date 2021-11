Código QR: Gente hace fila de más de una hora para corregir errores

Decenas de personas hacen fila de hasta tres horas en las afueras del Ministerio de Salud, en San José, para corregir errores en el código QR.

Jóvenes, adultos mayores y personas de mediana edad se presentaron por datos incorrectos en su certificado.

Una de las preocupaciones principales es que a partir del próximo lunes será requisito presentar el código para ingresar a Estados Unidos.

“Estuvimos casi 2 horas y no hemos caminado ni dos metros. Estuve ayer 3 horas y era tiempo de cerrar y me dijeron que me fuera. M problema es que la primera dice segunda y la segunda dice segunda, entonces el sistema me lo rechaza y no me da acceso. Estoy acá he hecho preguntas y nadie sabe contestar bien” contó Glauco Rivera.

Además, muchos están preocupados por la implementación del plan piloto para diciembre en los comercios del país.

“Yo me meto a la página y no lo logro, hago los trámites necesarios, pero no lo he podido adquirir. Yo tengo que viajar, me quedan pocos días para obtener el código y me preocupa porque no piensan en la gente mayor que no tiene la capacidad de adquirir el código a través de la tecnología", aseguró Mauricio Ávalos.