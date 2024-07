Cobro del IVA a servicios como Netflix y Uber le ha dejado más de ₡81 mil millones a Hacienda

En poco menos de cuatro años, el Ministerio de Hacienda reporta más de ₡81 mil millones recaudados por el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los llamados servicios transfronterizos.



Se trata de empresas que ofrecen servicios o venden bienes en Costa Rica, pero sin estar formalmente inscritas en el país, por ejemplo: Uber, Netflix o Disney Plus.

“El dinero está ahí”, resumió el director de Tributación, Mario Ramos, sobre el éxito que ha sido la aplicación de estas retenciones mediante la definición de “tramas”, que es como la autoridad fiscal identifica a las transacciones que desde el 2020 las entidades financieras están obligadas a retener el 13% del IVA.

Para detallar, desde octubre de 2020, cuando por primera vez se inició el cobro del impuesto a estos servicios, se reporta la recaudación de ₡31.406 millones y $95.2 millones.

Los mayores picos se registran siempre en diciembre, con el récord en 2023, con un total de ₡1.125,7 millones y $3 millones.

¿Por qué?

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró a regir en 2019, instauró en el país el cobro del impuesto al valor agregado, que sustituyó al tradicional impuesto de ventas y lo actualizó, precisamente, a un instrumento capaz de gravar ya no solo bienes, sino también servicios.

Sin embargo, eso trajo consigo un reto para perseguir suscripciones y otro tipo de plataformas que los costarricenses pagan desde Costa Rica, pero van a empresas en todo el mundo.

“Eso ha sido un desafío no solo para la administración de Costa Rica, sino para todas las administraciones del mundo. Las compras en línea dispararon la evasión”, insistió Ramos.

Por eso, desde 2020 Hacienda presentó una lista taxativa que al 1° de julio pasado alcanzó las 156 tramas, en las que se incluyen pagos a empresas como Microsoft, Nintendo, Spotify o YouTube.

Esa lista se actualiza alrededor de dos veces por año, con la entrada y salida de proveedores e intermediarios, según corresponda.

Por ejemplo, Amazon y Airbnb estuvieron en esa lista, pero ambas compañías acabaron por inscribirse como proveedores ante Hacienda y facilitar ese proceso.

“El ir incorporando nuevos contribuyentes e ir fortaleciendo esa lista taxativa con la que trabajan los bancos ha permitido sentir un incremento en la recaudación, se ha venido viendo a lo largo del paso del tiempo porque ha sido bastante el impacto y es una manera muy efectiva de generar ingresos para el Estado por servicios que se venden en el territorio nacional”, aclaró el director a.i. de Recaudación, Erik Rodríguez.

Rodríguez precisó que los propios bancos se encargan ahora de alertar a Hacienda de la aparición de nuevas tramas en transferencias que detectan en sus sistemas, así como privados que señalan a las autoridades la aparición de nuevos participantes en el mercado.

“Hay que llevarles el pulso, hay empresas nuevas que emergen o vienen nuevas y empiezan a tener un lugar en el mercado, por eso hay que analizar esas tramas”, aseveró.

Sin embargo, las actualizaciones son necesarias no solo porque surgen nuevas empresas, sino también porque muchas de las actuales siguen variando sus tramas.

El director calificó como “variadas” algunas de esas empresas, que dijo pueden incluir cambios menores como un espacio o un asterisco y con esto se obliga a una actualización.

Puso como ejemplo a Uber, que sigue sin estar inscrita en Costa Rica y que, en la última actualización, reportó ocho tramas nuevas, incluidas varias tan similares como UBER ONE, UBER *ONE y UBER* ONE.

Para conocer la lista completa de los servicios transfronterizos gravados con el IVA puede visitar este link.