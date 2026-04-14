CNE recibe "a entera satisfacción" arreglo de pista del Daniel Oduber en plena investigación

El 6 de abril pasado, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) dio por satisfactoriamente recibidos los arreglos realizados por la constructora MECO en la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.



Precisamente, esas obras son objeto de una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que persigue presuntas irregularidades tanto en la adjudicación como en los trabajos realizados.

El caso fue bautizado mediáticamente como "Pista Oscura" y en él figuran como sospechosos, entre otros, el actual presidente ejecutivo de la institución que contrató la reparación, Alejandro Picado; los exministros Natalia Díaz (Presidencia), Luis Amador (Obras Públicas y Transportes) y Mauricio Batalla (Obras Públicas y Transportes); así como el actual director general de Aviación Civil, Marco Castillo, y su antecesor, Fernando Naranjo.

La causa 24-000454-1218-PE básicamente se divide en dos aspectos medulares.

Una que tiene que ver con la inclusión aparentemente irregular de Liberia como parte de los territorios afectados por la tormenta tropical Bonnie, a través del decreto 44.072-MP, del 21 de junio de 2022 (un año después del paso del fenómeno natural), con el objetivo de justificar la reparación de la pista mediante mecanismos de contratación más expedita y con menos controles.

La otra más bien responde a presuntas irregularidades y presiones que tuvieron lugar en la ejecución de los trabajos, a partir de una ingeniería de valor planteada por MECO, que básicamente tenía que ver con que supuestamente no era necesario reparar las capas subyacentes de la pista, como lo establecían los términos carterlarios y ﻿especificaciones definidos en su oportunidad por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para la licitación.

Es precisamente en este último punto que adquiere relevancia el acta de recepción revelada el 8 de abril anterior por el sitio de noticias El Mundo CR, al que luego Teletica.com tuvo acceso.

"Se realizan una serie de solicitudes que se detallan en el apartado 6 del presente documento, que permiten afirmar que la obra se recibe a entera satisfacción", señala el documento.

Las gestiones en cuestión tienen que ver con las inspecciones efectuadas por el consorcio LGC-FONVAR —que incluyeron mejoras derivadas de incumplimientos contractuales identificados antes de la entrega— y el ingeniero Pedro Castro.

A ello se debe sumar una validación de metodologías contratada a la empresa Strinso Colombia.

Es a partir de todo lo anterior que se concluye que la Clasificación de Pavimentos (Pavement Classification Rating, PCR) cumple con el valor mínimo obtenido de 1050 F/B/X/T, lo cual fue reportado para la acreditación de la infraestructura ante organismos internacionales.

Tal situación se materializó el 10 de abril pasado, cuando Castillo comunicó el aviso A0669/26 (Notice to Air Missions, NOTAM), al que este medio también tuvo acceso.

Sobre la pertinencia de que la recepción se diera en medio de la pesquisa que lleva adelante el Ministerio Público, la oficina de prensa de la Comisión de Emergencias pidió que la consulta se planteara ante la Dirección de Aviación Civil, en el tanto que ese ente es el que funge como unidad ejecutora.

Al respecto, se mantiene en curso una solicitud ante el departamento de comunicaciones de esa entidad.

Implicaciones

Teletica.com conversó con cinco abogados que intervienen en el expediente en cuestión, para conocer sus posiciones en cuanto a los documentos citados anteriormente.

Por lo menos tres de los juristas consultados coinciden en que estas "nuevas circunstancias" debilitan la tesis de la Fiscalía. Se trata de los defensores Gerardo Chaves (Mauricio Batalla), Gerardo Huertas (Luis Amador) y José Pablo Venegas (Marco Castillo).

"Conforme pruebas y circunstancias que se han dado, incluso la misma entrega de la pista a entera satisfacción por parte de la gente de Aviación Civil (en realidad, la Comisión de Emergencias), porque esto era un tema que tenía que ver con Aviación Civil y no con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ya la pista fue entregada a completa satisfacción y conforme a todo este tipo de circunstancias el país termina teniendo un ahorro de más de siete millones de dólares. No se paralizó nunca el procedimiento del mismo e, indudablemente, los hechos por los cuales inicialmente se le acusaban a don Mauricio pues, conforme a los análisis, van poco a poco cayéndose, no por si solos, sino a través del análisis y la defensa y otros hechos de que se han ido presentando a través de las diversas defensas de cada uno de los imputados", explicó Chaves.

El abogado considera que el acta de recepción "es determinante" en el tanto que el Ministerio Público ha sostenido que la ingeniería de valor planteada por MECO se concedió en detrimento del país.

Sin embargo, dado el visto bueno que recibieron las obras y la certificación de que la pista cumple con la Clasificación de Pavimentos mínima, la cuestionada gestión más bien derivó en que el Estado se ahorrara $7 millones, según Chaves.

Así, el jurista reafirmó que su cliente es inocente, pues las gestiones previas a la ejecución del proyecto las realizaron otros ministros y, hasta el momento, no se ha logrado acreditar algún tipo de daño relacionado con la reparación de la pista, sino que Batalla actuó a derecho.

Por su parte, Huertas recordó que, en el caso de su representado, los hechos que se le atribuyen tienen que ver con la primera parte de la investigación, que es la que se relaciona con la inclusión de Liberia entre las zonas afectadas por Bonnie.

En esa línea, el defensor ha mantenido desde el inicio del proceso que no hay delito que perseguir en ese punto en particular, pues subrayó que el nexo causal entre los daños en la terminal y la tormenta lo estableció la Comisión de Emergencias y no él como ministro de Obras Públicas y Transportes (puesto que dejó el 14 de marzo de 2024).

A pesar de ello, Huertas hizo sus valoraciones sobre las eventuales repercusiones de la incorporación a la causa del acta de recepción y el NOTAM.

"Por lo menos a nivel de informe oficial que todavía consta en el expediente (la recepción de los trabajos), pero si es información que por supuesto tiene que ser incluida en el expediente por ser de relevancia. Sí considero que definitivamente hace tambalear el caso por completo. "Es decir, si se está partiendo de que no había conveniencia, de que los arreglos de la pista no debían suceder, o que se estaban haciendo erróneamente, y por otro lado se está dando por recibida de forma satisfactoria, por supuesto que eso es absolutamente incongruente con la tesis original que mantenía la Fiscalía, y por ende eso debilita por completo el caso y viene a reafirmar lo que la defensa ha venido diciendo", mencionó Huertas.

De ahí que el abogado cree que el caso está lejos de avanzar "de forma sólida", como lo sostiene la Fiscalía.

Para Venegas, los citados documentos no permiten ningún tipo de cuestionamiento sobre el estado de la pista.

"Desde la óptica de la defensa, desde el primer minuto de la investigación se ha considerado que la causa deviene atípica; o sea, que no estamos en presencia de delito alguno que se haya tenido que realizar. Obviamente, estas circunstancias nuevas que se han aportado al expediente, tanto la recepción en relación con que la pista ya está en plena capacidad de uso, que ya se recibió por parte de la Comisión Nacional de Emergencia y que el certificado del PCR que dice que el asfalto no tiene ningún tipo de problema; pues por supuesto que viene a debilitar la tesis del Ministerio Público en relación con los hechos que se han atribuido. "Básicamente, con motivo de nuestro representado, el delito que a él se le viene atribuyendo es influencia a la Hacienda Pública y, dentro de los elementos de prueba que hay, pues hemos considerado desde el primer momento que no ha existido delito alguno en este caso y, por supuesto, que hemos argumentado que lo que se hizo, por lo menos en contra de nuestro representado, fue un show político básicamente", destacó el representante de Castillo.

El defensor José Francisco Madrigal (Alejandro Picado) prefirió no referirse a ese punto en particular.

Lo anterior en el tanto que, en primer lugar, no conoce formalmente el acta mencionada; y en segundo, su cliente no participó en la ejecución del proyecto.

"Desde el punto de vista de los intereses de mi patrocinado, no sé qué significaría para el Ministerio Público que el caso avance con solidez. Hasta ahora a mí no me han puesto en conocimiento de ningún acto de investigación que altere el escenario fáctico con el cual el Ministerio Público ha venido imputándole a don Alejandro. No ha cambiado absolutamente nada, ¿me explico? Entonces, si ellos lo consideran así, me parece perfecto, que lo piensen así. Yo me reservo el comentario en ese sentido. Cada quien hace el análisis correspondiente. Yo en eso prefiero ser una persona más ponderada y evitar ese tipo de comentarios", apuntó Madrigal.

Por su parte, Rogelio Ramírez (Fernando Naranjo) recordó que su cliente en todo momento se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Incluso, aseguró que espera que pronto sea citado para rendir declaración indagatoria (momento en el que a una persona se le informan los hechos por los que se le investiga y la prueba que se tiene en su contra).

Asimismo, defendió que su representado en todo momento "se circunscribió a lo que es estrictamente técnico y no incurrió en ningún tipo de alcance de índole político".

Este medio procuró un comentario de Natalia Díaz al respecto, pero esta no atendió los mensajes enviados a su celular.