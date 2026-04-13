¿Cómo avanza el caso "Pista Oscura" casi un año después de los allanamientos?

Un total de 336 días han pasado desde que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) irrumpió en un residencial en Curridabat para detener —bajo las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción— al exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla.

Simultáneamente, aquel 13 de mayo de 2025 fueron detenidos el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, así como el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo.

Casi un año transcurrió desde entonces y, hasta ahora, no se volvió a escuchar del escándalo de aparentes anomalías en la contratación y los arreglos de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, que mediáticamente se denominó como "Pista Oscura".

La investigación se mantiene en curso y avanza en la etapa preparatoria, confirmó el Ministerio Público ante consulta de Teletica.com. Vale recordar que esta fase es privada para terceros por mandato del artículo 295 del Código Procesal Penal y, en virtud de lo anterior, el despacho a cargo de la pesquisa rechazó ahondar en detalles del caso en una entrevista.

Pero la Fiscalía reconoció que está pendiente de recibir una serie de insumos técnicos relacionados con el estado final de la terminal y una pericia contable de la que no dio pormenores.

A ello deben sumarse análisis criminales a cargo del OIJ, sobre el contenido hallado durante una apertura de los dispositivos electrónicos decomisados a los sospechosos, confirmaron a este medio tres abogados intervinientes en el expediente 24-000454-1218-PE.

El Ministerio Público subrayó que la causa "avanza de forma sólida, sustentada en la recopilación de una serie de evidencias relevantes con las que se pretende establecer la verdad real de los hechos".

Sin embargo, desde la barra de la defensa, esa valoración que se hace del estado de la pesquisa no necesariamente es la más ajustada a la realidad.

Los abogados Gerardo Chaves (Batalla), José Francisco Madrigal (Picado) y Gerardo Huertas (del también exministro del ramo, Luis Amador) hicieron ver que plantearon varias solicitudes relacionadas con entrevistas a testigos y pruebas de descargo; no obstante lo anterior, estas todavía no han sido atendidas.

Pero los representantes legales optaron por reservarse los nombres de las personas que pidieron sean citadas a declarar, para no adelantar su estrategia en el proceso.

Los tres juristas consultados por Teletica.com creen que es difícil que la investigación vaya a culminar pronto.