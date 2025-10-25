CNE eleva alertas por aumento de lluvias ante influencia indirecta de huracán Melissa

Debido a un incremento en las lluvias, provocadas por la influencia indirecta del huracán Melissa, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó las alertas en el territorio costarricense.

En la vertiente del Caribe, se dispuso una advertencia naranja; en el Valle Central y la Zona Norte se estableció la amarilla; mientras que en el Caribe, una verde.

La decisión se tomó una vez que se analizaran los nuevos pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), luego de que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos elevara la categoría de la tormenta, que avanza por el Caribe hacia Jamaica y Cuba.

Si bien Melissa no tiene influencia directa, su lento desplazamiento sí es determinante para mantener cercana al país la Zona de Convergencia Intertropical, lo cual provoca que las precipitaciones se vuelvan más intensas y constantes.

Frente a este escenario, se dispuso el despliegue de personal y recurso logístico en las zonas en las que se prevén mayores daños por las condiciones del tiempo, según el presidente ejecutivo del órgano adscrito a la Presidencia de la República, Alejandro Picado.

Solo en la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Comisión de Emergencias reportó 82 incidentes asociados con las fuertes lluvias, la mayoría de estos en Cartago y Puntarenas.

Entre los eventos atendidos sobresalen inundaciones en viviendas, escuelas y caminos, deslizamientos y hasta la desconexión eléctrica de comunidades enteras.

Picado resaltó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo permanecerá en sesiones de coordinación a fin de valorar otras medidas, como parte de un seguimiento continuo a los fenómenos meteorológicos.

Dada la saturación de los suelos, es posible que, frente a precipitaciones más intensas, se generen anegaciones y derrumbes, por lo que el jerarca pide a la población estar atento de su entorno y, de ser necesario, movilizarse a sitios seguros.