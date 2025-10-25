Casas inundadas, comunidades sin luz y caminos cerrados dejan fuertes lluvias

Las fuertes lluvias que cayeron en distintos puntos de Costa Rica durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, provocaron inundaciones de viviendas, el cierre de carreteras y hasta la desconexión eléctrica de comunidades.

El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Alejandro Picado, detalló que en ese periodo se atendieron 82 incidentes relacionados con las precipitaciones, la mayoría de estos en Cartago y Puntarenas.

Uno de los cantones más afectados es el de El Guarco, donde en las comunidades de Brumasco, Barranca, Puente Negro, La Silvia, Valle Lirios y Tobosi, se dio el anegamiento de casas.

Asimismo, en Copalchí de Corralillo de Cartago se dio un deslizamiento que mantiene el paso cerrado para vehículos. Se espera que en el transcurso de este sábado, personal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) trabaja en la rehabilitación de la vía.

Pero los problemas se dieron en otros 17 cantones y, principalmente, se asocian con el colapso de sistemas de alcantarillado, además del desbordamiento de ríos.

Tal fue el caso de Quepos, donde el río Paquita provocó inundaciones en caminos y la Escuela Isla Damas. También el de Osa, donde el río Baru provocó anegaciones en las comunidades de Sierpe y Drake, al igual que Puerto Jiménez. En esta última comunidad, también se dio una interrupción en el servicio de electricidad.

Si bien estos incidentes no requirieron la apertura de nuevos albergues o la movilización de personas, sí se mantienen dos alojamientos temporales en Sardinal y Filadelfia de Carrillo. De igual forma, continúa la repartición de ayuda humanitaria y otros suministros a pobladores y pescadores en Santa Cruz y Nicoya.

Picado recordó que el país se encuentra cercano a la Zona de Convergencia Intertropical, lo que ha provocado fuertes precipitaciones. No obstante, se espera que las lluvias se intensifiquen en las próximas horas por influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa.

Dicho fenómeno avanza lentamente por el Caribe y está previsto que se convierta en huracán en el transcurso del día, a medida que se acerca a Jamaica y Cuba.

Frente al pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la Comisión de Emergencias mantiene alerta amarilla para el Pacífico y verde para el Valle Central y la Zona Norte.