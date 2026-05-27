CNE declara alerta verde para Pacífico y Valle Central por fenómeno de El Niño

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para regiones del Pacífico y el Valle Central ante la consolidación del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en el país durante los próximos meses.



El presidente de la CNE, Alejandro Picado, indicó que la decisión responde al análisis realizado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el cual prevé una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en distintas regiones del territorio nacional.

“Ante la consolidación del fenómeno de El Niño y los posibles impactos que podría generar en los próximos meses, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declara alerta verde para varias regiones del país”, manifestó Picado.

Según explicó el jerarca, el fenómeno influirá en las condiciones climáticas durante lo que resta del año, con una reducción de las precipitaciones que podría oscilar entre un 25% y un 50%, principalmente en el Pacífico, Valle Central y sectores de la Zona Norte.

CNE emite alerta verde por fenómeno de El Niño.

“La decisión se basa en el análisis del Instituto Meteorológico Nacional, que advierte una disminución de las lluvias en relación con el año anterior y un aumento de las temperaturas para los próximos meses”, señaló Picado.

La alerta verde abarca los cantones de Abangares, Bagaces, Carrillo, Cañas, Hojancha, La Cruz, Liberia, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz y Tilarán, en el Pacífico Norte.



En el Pacífico Central se incluyó a Esparza, Garabito, Parrita, Quepos, San Mateo, Orotina, Puntarenas, Monteverde y Montes de Oro.



Mientras tanto, en el Valle Central la medida comprende los cantones de Acosta, Aserrí, Atenas, Dota, Grecia, León Cortés, Mora, Naranjo, Palmares, Puriscal, San Ramón, Sarchí, Tarrazú, Turrubares, Zarcero, Alajuela, Poás, Santa Ana, Escazú, Desamparados, Alajuelita, San José, Santo Domingo, Moravia, Tibás, Goicoechea, Montes de Oca, Curridabat y La Unión.



Picado recordó que, pese al pronóstico de condiciones más secas, podrían registrarse lluvias intensas en algunos sectores del país.



Picado indicó que el Gobierno de la República anunciará próximamente medidas interinstitucionales para enfrentar los efectos del fenómeno climático, especialmente en áreas relacionadas con el recurso hídrico, agricultura, salud y generación eléctrica.

