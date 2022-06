Cirugías pediátricas en Clínica de Tibás podrían paralizarse en 10 días por falta de datos

9 de junio de 2022, 10:55 AM

El Área de Salud de Tibás se quedaría sin niños para operar de manera ambulatoria si los padres que recibieron órdenes de internamiento, referidas por el Hospital Nacional de Niños a ese centro, no envían los datos requeridos.



Debido al hackeo a los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el hospital y el área de salud no cuentan con información personal para llamar a los padres y programar las cirugías de los menores.

"Ya tenemos programados los procedimientos de esta y la siguiente semana, no podríamos seguir realizando cirugías porque, al no contar con la información de los pacientes, no tendríamos cómo asignarles una cita y poder llevar adelante el proceso", comentó Wálter Zúñiga, gerente general de Coopesain R.L.