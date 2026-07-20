Circular del MEP sobre política en las aulas llega a la Sala Constitucional

La Sala Constitucional dio curso a dos recursos de amparo presentados contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por la circular que regula la expresión política del personal docente y el uso de los centros educativos para actividades político-electorales.

Con esta decisión, los magistrados deberán analizar si algunas de las disposiciones contenidas en el documento podrían afectar derechos fundamentales.

Los recursos cuestionan que la circular pueda limitar la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el abordaje de temas de interés público dentro de las aulas. Además, señalan que algunos de sus alcances podrían generar temor entre los educadores y restringir el pensamiento crítico del estudiantado (ver video adjunto).

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública sostiene que la circular no pretende impedir el análisis de temas políticos, sociales o de actualidad, sino recordar que las aulas no pueden utilizarse para hacer propaganda político-electoral ni para influir en las preferencias políticas de los estudiantes.

La medida ha generado cuestionamientos por parte de distintos sectores del ámbito educativo, mientras la Sala Constitucional resuelve el fondo de los recursos de amparo.



