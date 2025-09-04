Cinco estudiantes suspendidos por caso de supuestos abusos en colegio de Palmares

Una semana después del hecho, cinco estudiantes sospechosos de abusar sexualmente a otro en el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares fueron suspendidos.

El castigo fue confirmado por el director de Educación de Occidente, Miguel Sibaja, ante una consulta de Teletica.com.

La determinación se tomó la tarde del miércoles, cuando se cumplieron ocho días de las supuestas agresiones que sufrió un menor de 13 años, en los baños del centro educativo.

"El día de ayer se aplicó la medida precautoria de suspensión a los estudiantes que supuestamente cometieron la falta al menor de edad, esto mientras se lleva a cabo el debido proceso de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes", indicó el vocero.

Al ser consultado sobre los grados o edades de los sospechosos, el funcionario explicó que esos datos no iban a ser proporcionados en resguardo de sus derechos como menores de edad.

Sin embargo, en versiones anteriores, el propio Sibaja había señalado que se trataba de muchachos de décimo y undécimo.

El director, además, confirmó que el mismo miércoles se envió una ampliación de denuncia a la Fiscalía Penal Juvenil de San Ramón. La idea es que esta gestión aporte nuevos insumos a la investigación que se lleva a cabo bajo el expediente 25-000173-0690-PJ.

Anteriormente, también se habían remitido distintos informes y pesquisas disciplinarias sobre el caso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como lo dio a conocer este medio el pasado lunes.

Ahora, personal de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública (MEP), del Equipo Técnico Interdisciplinario Regional, la Comisión Regional Convivir de Occidente, la Supervisión del Circuito y la Dirección de la casa de enseñanza, preparan un plan de contención y acción para bordar la temática de violencia estudiantil y la seguridad en este colegio.

Sibaja insistió en que, desde la Dirección de Educación de Occidente, se harán los esfuerzos para que la víctima de este evento reciba apoyo y justicia, al tiempo que cuente con un ambiente de seguridad y respeto en el centro de enseñanza.