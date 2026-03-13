Cierre de CNP significa desaparición de Fábrica Nacional de Licores, alerta Mideplan

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) rechazó la iniciativa legislativa que pretende cerrar el Consejo Nacional de Producción (CNP) y transformar el Sistema de Abastecimiento Institucional.

La propuesta, tramitada bajo el expediente 24.776, plantea la creación de una nueva entidad denominada Promotora de Comercio Agropecuario de Costa Rica (Proagro).

Además, el proyecto propone abrir el monopolio de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y permitir la venta de hasta un 49% de su capital accionario (ver video adjunto en la portada).

Sin embargo, desde Mideplan advierten que este cambio no sería viable, debido a que Fanal es una dependencia administrativa del CNP, por lo que el cierre de la institución implicaría la desaparición de la fábrica.

Por su parte, el presidente del CNP defendió las gestiones internas realizadas en los últimos años para mejorar procesos, incluidos ajustes dentro de Fanal.