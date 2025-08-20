Cierran de nuevo la Ruta 32 por saturación de suelos

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, nuevamente, el cierre preventivo de la Ruta Nacional 32, que comunica San José con Limón, debido a la saturación de los suelos en varios puntos críticos de la vía.

La medida fue aplicada la noche de este martes y se mantendrá vigente hasta que se realice una inspección técnica este miércoles a primera hora, con el fin de determinar si las condiciones permiten su reapertura segura.

Según el MOPT, el cierre responde a un protocolo de prevención ante el riesgo de deslizamientos y desprendimientos de material, especialmente en sectores como el Zurquí, donde se han registrado incidentes similares en estos días.

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas como la Ruta 10 por Turrialba, Bajos de Chilamate–Vuelta de Kopper (habilitada para todo tipo de vehículo), y Vara Blanca, disponible únicamente para vehículos livianos.

La Ruta 32 ha enfrentado cierres recurrentes durante esta temporada lluviosa, lo que ha generado afectaciones en el tránsito de mercancías y pasajeros entre el Valle Central y la provincia de Limón.