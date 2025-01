Cierran albergue en Los Chiles por recortes de Trump: "Es doloroso tirar un niño a la calle"

Casa Esperanza, un albergue para migrantes ubicado en Los Chiles, cerró sus puertas este jueves 30 de enero debido a los recortes en los fondos de ayuda provenientes de Estados Unidos.



La coordinadora del albergue, Yuni Ortiz, explicó que la suspensión de los fondos es consecuencia de las decisiones tomadas por el gobierno de Donald Trump, las cuales dejaron sin recursos a la organización para continuar operando.

"Casa Esperanza nació en febrero de 2024, pero debido a los recortes del gobierno de Donald Trump, hoy ya estamos cerrando. Nosotros trabajamos con donaciones de Unicef y otra organización extranjera, pero al cancelar ellos la ayuda, no podemos pagar ni sostener a nuestros empleados.

“Estados Unidos le bloqueó los fondos a esta organización y, por ende, a nosotros, y ya no nos pueden dar el pago ni podemos hacerles frente a todas las necesidades que enfrentamos", dijo Ortiz.

El cierre de Casa Esperanza afecta a 40 personas que dependían del refugio, entre ellas 10 niños, tres adolescentes, un adulto mayor y otros adultos en situación de vulnerabilidad. Todos son extranjeros provenientes de Ecuador, Colombia, Venezuela y una familia cubana, quienes ahora se encuentran sin un lugar donde quedarse.

" Todos los programas de Unicef en la zona, como los servicios médicos, de enfermería, educativos y emocionales, también están cerrados. Estas personas no tienen a dónde ir. Es muy doloroso y las historias son desgarradoras. A uno le parte el corazón, y tirar a la calle a un niño es muy doloroso. Uno quisiera tener mucha plata para ayudarles, pero no la tenemos", comentó Ortiz.

Ortiz manifestó que las personas que se alojaban en el albergue habían pasado un filtro de Unicef que evaluaba su alta vulnerabilidad.

"El estar ahora afuera sin un centavo es mandarlos a la calle a mojarse, porque ahorita está lloviendo, y nadie tiene cómo hacerle frente a no tener dónde dormir.

"Los costarricenses no saben que ahora el gobierno lo que hace es trasladar a los migrantes desde Paso Canoas hasta aquí en Los Chiles, y muchas personas no se dan cuenta de que la migración sigue y no cesa en el país", explicó Ortiz.