Cientos de personas siguieron la final del Mundial desde La Sabana

Camisetas celestes y blancas, otras de rojo y amarillo, banderas, pintura en el rostro y una misma pasión: el fútbol.



Así vivieron miles de personas la final del Mundial 2026 en el Parque Metropolitano La Sabana, donde familias enteras se reunieron para apoyar a Argentina o España frente a una pantalla gigante.



Niños, jóvenes y adultos compartieron una tarde marcada por los cánticos, los nervios y la emoción de seguir cada jugada del encuentro.



Y cuando el árbitro marcó el final, la celebración se apoderó de quienes festejaron el nuevo título de España.



Pero del otro lado también hubo espacio para el orgullo.



Los seguidores de Argentina destacaron el papel de su selección y aseguraron que seguirán apoyándola en el próximo mundial.



La jornada continuó con presentaciones de artistas nacionales como Tapón y Luis Rosal, mientras que la agrupación colombiana Piso 21 fue la encargada de cerrar el festival "San José te quiere aquí en vacaciones" con música y un ambiente de celebración.