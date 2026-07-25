Cientos de fieles aprovechan el fin de semana para hacer romería a Cartago

Este sábado 25 de julio, miles de fieles de distintos puntos del país participan en la tradicional romería hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, como una manifestación de fe, agradecimiento y esperanza.



Desde las primeras horas del día, familias, grupos de amigos y peregrinos emprenden el recorrido con el propósito de encomendar sus peticiones a la Virgen de los Ángeles, conocida cariñosamente como "La Negrita", y agradecer los favores y milagros que, según su fe, han recibido.



A lo largo de las principales rutas hacia Cartago, el ambiente está marcado por la oración, el recogimiento y la solidaridad entre los caminantes, quienes avanzan con la convicción de renovar su fe y cumplir promesas personales.



La romería representa una de las manifestaciones religiosas más importantes de Costa Rica, reuniendo cada año a miles de personas que encuentran en esta peregrinación una oportunidad para fortalecer su espiritualidad, expresar gratitud y renovar la esperanza.

