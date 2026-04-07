Ciberataque al ICE buscaba extraer información de contrataciones, asegura Gobierno

A tres semanas del ciberataque contra los sistemas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Gobierno aseguró que el objetivo principal de la intrusión fue la extracción de información vinculada con contrataciones realizadas por la institución.

El ataque, dado a conocer el pasado 12 de marzo, aún se encuentra bajo investigación. Desde el Ejecutivo reconocen que no se tiene claridad sobre la magnitud del daño ni la cantidad de datos que habrían sido sustraídos mediante el malware utilizado.

De acuerdo con los indicios preliminares, el ataque habría sido ejecutado con un software de aparente origen asiático, aunque este elemento continúa en análisis.

Mientras tanto, equipos técnicos trabajan para determinar el alcance del incidente y reforzar la seguridad de los sistemas afectados.