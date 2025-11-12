Choferes de Uber se sindicalizan y preparan millonario reclamo por aguinaldos y vacaciones

Un grupo de choferes de la plataforma Uber en Costa Rica se afiliaron al Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados (SIFUP) en busca de un millonario reclamo a la empresa estadounidense.



Los trabajadores buscan que Uber les reconozca el pago de vacaciones y aguinaldo, un monto que en muchos casos alcanza hasta los ₡6 millones, según detalló el abogado laboralista Roy Castillo, delegado nacional del SIFUP ante el Ministerio de Trabajo.

“Ya han sido varias y reiteradas sentencias en las que tanto el juzgado de trabajo como la Sala Segunda reconocen que existe una relación de trabajo entre los plataformistas y Uber; entonces, lo que estamos tratando es de llegar a 1.500 personas (denunciantes) y hacer lo que se conoce como una 'litisconsorte activa', que es un mismo mecanismo con diferentes personas, pero un mismo objetivo.



“El reclamo es por el reconocimiento de vacaciones y aguinaldo, ellos quieren seguir trabajando en la plataforma, pero con el reconocimiento de esos derechos que tiene cualquier trabajador”, explicó Castillo.

El SIFUP empezó a recibir afiliaciones de estos choferes la semana pasada y hasta este martes ya sumaba 137 personas.

“Entiendo que hoy se acercaron otras 25 personas, entonces en realidad lo que estamos es en reuniones y esperando y preparando ese mecanismo legal para las próximas semanas.

“Ahora mismo estamos pidiéndole una audiencia a las plataformas de Uber para hacer una conciliación dentro del Ministerio del Trabajo y así evitar que las partes tengan que ir a un proceso judicializado, que aparte que es cansado, creemos que se puede hacer de una forma amistosa y amigable con la gente de Uber en Costa Rica”, añadió.

En agosto anterior, el Tribunal de Apelación de Trabajo confirmó la relación laboral que existe entre Uber y uno de sus conductores y con esto obligó a la empresa a pagar no solamente daños y perjuicios por el despido injustificado (desconexión) que alegaba el chofer, sino que todos los derechos laborales por el trabajo de tres años.

Castillo añadió que ya están recibiendo solicitudes de conductores de otras plataformas y que se analiza la posibilidad de reclamos similares a otras empresas.

Este medio ya tramitó una consulta con Uber sobre la posición de este grupo de choferes y está a la espera de una respuesta oficial.

