Choferes de plataformas solicitan cambios en proyecto de ley que busca regularlos

Un grupo de choferes de Uber y DiDi se manifestó este martes en la Asamblea Legislativa para exigir que sus propuestas sean tomadas en cuenta durante la discusión del proyecto de ley que busca regular las plataformas digitales de transporte en Costa Rica.

Con pancartas y carteles desde las barras de público, los conductores reclamaron que no han sido escuchados y solicitaron a los diputados la apertura de una mesa de trabajo para exponer sus planteamientos e incorporarlos al debate legislativo.

Entre las principales solicitudes de los manifestantes se encuentra el establecimiento de límites a las comisiones que cobran las plataformas, así como garantizar el debido proceso en los casos de bloqueo de cuentas.

Además, pidieron revisar el canon que tendrían que pagar los conductores y modificar las reglas relacionadas con la antigüedad de los vehículos y las tarifas contempladas en la iniciativa.

Los choferes aseguraron que respaldan la regulación del servicio, pero insistieron en que la legislación debe ser justa, equilibrada y construida con la participación de quienes trabajan diariamente mediante estas aplicaciones de transporte.







