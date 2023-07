Choferes de plataformas están disconformes con plan presentado por el Gobierno

“En este caso en particular, el Gobierno tiene una muy buena intención de tratar de que esto empiece a fluir; pero no hace la consulta a agrupaciones que tienen trayectoria y conocimiento en materia de políticas públicas, por lo cual se presenta un proyecto de ley donde el criterio y el punto de vista de más de 30 mil conductores no se ve representado”, mencionó Alfredo Román, vocero de Aprimotec.