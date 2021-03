Chofer golpeado en Ruta 1: "Yo siento que ese muchacho me confundió"

El chofer que recibió una golpiza por parte del conductor de un tráiler, el lunes, asegura que seguramente lo confundieron con otro conductor. Además, confirmó que ya interpuso la denuncia respectiva.



“Ya puse la denuncia en los Tribunales de Heredia por lo que sucedió, la pude hacer hasta hoy (martes) porque no me sentía en condiciones ayer (lunes). Sí siento dolor, pero espero que se me quite pronto, no es nada lindo andar así.

“Yo siento que ese muchacho venía peleando con alguien más y me confundió, eso fue lo que pasó, porque en el momento que yo lo veo ya está frente a mi ventana atacándome.

“Vea, usando la lógica, si usted viene peleando con alguien, usted asegura su carro, no va a estar con las ventanas abajo, yo estoy viendo al frente tranquilamente con mi ventana abierta, no tenía motivos para tenerla cerrada por lo mismo, porque yo venía bien, pero no me esperaba que alguien me iba a atacar de esa forma.

“Si uno viniera peleando, uno no va a dejar que el conductor llegue hasta mi carro y que me pegue el primer golpe para yo reaccionar, yo pensé que me iba a reclamar algo, asaltar, hasta pensé que era un vendedor de los que estaban en las presas, cuando de pronto lo que sentí fue el golpe en la cara, yo le dije a él que se detuviera, le pregunté qué pasó, ya los primeros golpes yo le reclamé, pero ya después uno agarra coraje y se enoja y le comencé a decir que porqué me estaba atacando, yo nada más sentía los golpes.

“Yo a él nunca lo había visto, por eso creo que él me confundió con otro conductor, seguro era un carro parecido al mío, no sé, puede ser”, relató Cordero a Teletica.com.

Este padre de familia contó que lo tuvieron que incapacitar por cinco días producto de las heridas que presenta.

“Vamos a ver cómo amanezco el lunes, tengo golpes fuertes, la cara dañada, por fortuna no estoy quebrado.

“Yo llamé al trabajo y le conté a mi jefa lo que había pasado y que estaba en el hospital, ellos muy atentos siempre me dieron su apoyo”, dijo.

Con respecto al despido del otro chofer asegura que no se alegra, pero que sí debe asumir las consecuencias de sus actos.

“Me enteré del despido del otro conductor y si te digo que yo no me voy a alegrar por eso, la verdad que todas las personas cometemos errores, en este caso le tocará a él hacerse cargo de las consecuencias de lo que hizo, es algo con lo que él va a tener que aprender.

“Mi intención no es aprovecharme en absoluto de nadie, yo no comparto eso, pero sí que se haga responsable de sus actos.

“Ya el perdió su trabajo y me imagino que ya muchas personas le dijeron que se equivocó, esto me ha afectado a mí física y emocionalmente, no me siento bien con todo el alboroto que esto ha causado, mi familia y la de mi esposa están preocupados, yo tengo hijos, tengo nietos, todos estamos consternados”, destacó.

Familia afectada

La víctima menciona que su familia ha estado muy afectada con todo esto, ya que son situaciones que nadie se espera vivir.

“Esto es muy grave, no es que solo fue un pleito en una calle donde le pegaron a un conductor, estamos hablando de que eso afecta a todo un núcleo familiar, a él también le está afectando.

“Yo espero no tener problemas en mi trabajo al final de todo, la fe es que todo salga bien.

“Él tiene familia, tiene madre, padre, hermanos, esposa, supongo yo, y eso afecta a todo ese núcleo, eso es un dolor, que no solo va a llevar él, sino que también lo va a asimilar el resto de la familia.

“A mi da pena todo esto, pero eso le va a enseñar a él a que las cosas tienen una solución diferente, en algún momento usted o yo vamos a tener una discusión en la calle por andar en carro, hay otras formas de arreglar las cosas no a golpes como él lo hizo, ese sería el mensaje para sacar algo positivo de todo lo negativo que se dio, que la gente entienda que no todo se resuelva a golpes”, dejó como mensaje el afectado.