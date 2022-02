Chaves quiere incorporar figuras de otros partidos a su campaña: "Tengo una lista en mente"

Rodrigo Chaves, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, quien se enfrentará a José María Figueres en la segunda ronda electoral, dice que quiere incorporar figuras de otros partidos a su equipo y que, incluso, "ya tiene una lista en mente".

Esas declaraciones las brindó, este lunes, durante una entrevista en la edición matutina de Telenoticias.

"Las conversaciones van a empezar, hoy es la mañana siguiente (...) Como dije yo ayer en el discurso, tengo el corazón y las puertas abiertas para todas las personas que quieran trabajar en un proyecto para sacar a Costa Rica adelante", aseguró el aspirante.

"¿Contempla la posibilidad, en un eventual gabinete, en el caso de ganar la segunda ronda, tener personas de otros partidos?", le consultó el director de Telenoticias, Ignacio Santos.

"Absolutamente, Costa Rica necesita que pongamos a las mejores personas en los puestos y no buscarle puestos a las personas (...) No todas las personas que me ayudaron o me están ayudando en la campaña van a ir al Gobierno y, ciertamente, no todos los que van a estar en el Gobierno, en puestos claves, van a haber estado en mi campaña.



"Yo le dije, por ejemplo, a don Eliécer Feinzaig y a otros, que veo gente muy capaz en sus equipos y que, en vista de que yo no vengo a pagar favores, acomodar personas, yo voy a tomarme la libertad, después de hablar con los líderes de ellos, para llamar a cierta gente, ya tengo una lista en mente, gente de esos seis partidos que participamos en su debate (Telenoticias) y algunos otros partidos pequeños", respondió. Chaves dijo, además, que "aquí su ego no existe ni debe existir" porque le "interesa el bienestar de cinco millones de costarricenses.



Sobre las declaraciones que dio durante la jornada electoral, en las que calificó a un sector de la prensa como "canalla", Rodrigo Chaves sostiene que él "no ha insultado a la prensa", pero que ha tenido "disputas sobre la exactitud y la justicia con la que me han tratado varios medios".

Santos le preguntó que si la disculpa que ofreció ayer en su discurso era también para los periodistas. "Si usted quiere que yo diga que me disculpo, me disculpo. Me disculpo con cualquier persona que pude haber ofendido, quiero pasar una página", le respondió en medio de silencios.

El aspirante de Progreso Social Democrático también se refirió a su contrincante, con quien disputará la Presidencia de la República el próximo 3 de abril.

-Don Rodrigo, ¿cómo ve usted a don José María?

"Yo creo que don José María es un hombre de mucha experiencia, ha sido presidente de la República, ha tenido esa investidura. Creo que es un hombre inteligente, no comparto algunas cosas de su pensamiento, pero como lo dije, y lo digo ahora: don José María, ya no se trata ni del ego de José María Figueres y mucho menos de Rodrigo Chaves", concluyó.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.