Central mantiene TPM en 3.25% pese a solicitud de exportadores

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó mantener sin cambios la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3.25% anual, en medio de un contexto internacional marcado por la incertidumbre y el riesgo de presiones inflacionarias, pese a solicitudes de sectores empresariales para una reducción.

La decisión se tomó tras analizar el comportamiento de la economía global y las posibles presiones sobre los precios, especialmente por el aumento en los costos internacionales de materias primas como el petróleo y los granos básicos, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El acuerdo no fue unánime. Cuatro de los seis miembros de la Junta Directiva votaron a favor de mantener la tasa sin modificaciones, mientras que dos directivos votaron en contra, reflejando diferencias de criterio sobre el momento adecuado para ajustar la política monetaria.

La tasa de política monetaria se mantiene en 3,25% desde diciembre del año anterior, pese a las solicitudes de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) de reducirla.



Cadexco mandó una carta desde el miércoles al Central, además, han hecho dos solicitudes puntuales afirmando que "los sectores exportadores y turismo han visto comprometida su capacidad de generar inversiones nuevas, así como nuevos empleos; especialmente fuera del GAM que es donde más se necesita. Hoy Costa Rica más que nunca requiere a un Banco Central simétrico en sus decisiones de política monetaria y comprometido con el empleo nacional".

La solicitud principal que pedía la Cámara era reducir la TPM en al menos .025%, llevándola de 3.25% al 3.00%; a pesar de ello, el Banco Central tomó la decisión de no bajarla.



Aunque la inflación en el país se mantiene actualmente por debajo del rango meta, el Banco Central advierte que podría repuntar en los próximos meses y volver a ubicarse dentro del rango esperado antes de lo previsto, hacia el último trimestre del año.