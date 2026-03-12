Central explica de dónde salieron los dólares que inundaron mercado en febrero anterior

El Banco Central explicó este jueves de dónde salieron los más de $200 millones que inundaron el mercado cambiario entre el 24 y 25 de febrero anterior.

En entrevista con Teletica.com, el presidente de la autoridad monetaria, Róger Madrigal, reconoció que se trataron de transacciones que no son usuales, pero no por eso son ilícitas.

“Obviamente, no podemos decir cuál es el agente en particular, pero sí hubo un grupo de transacciones que no son usuales en la economía y por eso fue la intervención del Banco en esos días.

“Es algo que no ocurre regularmente, no estamos hablando de nada ilícito. Lo que hubo fue un pago de un impuesto particular, que no se paga siempre. Se debió a un comportamiento, por la aticipacidad del monto, entonces el Banco terminó interviniendo por volatilidad”, aseveró Madrigal.

El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA) advirtió, la semana anterior, de ese ingreso “atípico” de la divisa estadounidense y que representó un 30,6% del superávit total generado en febrero.

En esos dos días, se reportaron ingresos de $93,2 millones y $108,6 millones, respectivamente.

Eso obligó al Central a intervenir de emergencia en el mercado para comprar esos excendentes.

El OES aseguró que, sin esa intervención, el tipo de cambio habría caído entre ₡10 y ₡20 por debajo de los ₡470 a los que llegó en el pico más bajo de febrero.

En ese momento, el Observatorio especuló que podría deberse al pago de impuestos que originó la venta de FICO a Heineken por $3.200 millones; sin embargo, Madrigal insistió en que no puede hablar de transacciones particulares.

