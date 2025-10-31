Central ajusta al alza proyección de crecimiento económico para este 2025

El Banco Central revisó al alza su proyección de crecimiento económico para este 2025, que según la nueva estimación crecerá ahora un 4,2% en lugar del 3,8% anunciado en julio pasado.



De la misma forma, la autoridad monetaria precisó ahora que para el bienio 2026-2027 se proyecta que la economía nacional crecerá, en promedio, un 3,6%, estimulada principalmente por la demanda interna.



En el 2026, sin embargo, el crecimiento sería moderado (3,5%) debido a la desaceleración de la demanda externa, pero la interna presentaría un mayor dinamismo sustentado en la expansión del consumo de los hogares y la recuperación de la inversión.



Para 2027, la economía crecería 3,8% según la nueva proyección.



“Cabe señalar que estas estimaciones consideran un impacto moderado del aumento de los aranceles; no obstante, se reconoce que, dada la elevada incertidumbre, este impacto puede ser mayor”, precisó el Central.

Otro punto importante en el Informe de Política Monetaria presentado hoy, es que la autoridad monetaria una vez más trasladó para el futuro el regreso de la inflación a sus valores meta.

Ahora, el Central proyecta que en lo que resta de este año y parte del próximo la inflación interanual se mantendrá en valores negativos debido a la evolución esperada en los precios de algunos productos agrícolas.

Con esto, el regreso a sus valores meta, previsto para 2026, ahora se traslada para el segundo trimestre de 2027.

“El comportamiento de la inflación general respondió, en buena medida, a factores que están fuera del control de la política monetaria. Principalmente, influyeron la reversión de choques de oferta de origen externo, debido a la trayectoria descendente de los precios internacionales de hidrocarburos en el presente año, y de choques internos. Estos últimos asociados al efecto adverso de eventos climáticos sobre los precios de algunos productos agrícolas”, dijo el Central.