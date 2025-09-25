Celso Gamboa vuelve al banquillo, esta vez por supuesto uso de documento falso

El abogado Celso Gamboa volverá, este jueves, a sentarse frente a un juez. Ahora, lo hará para defenderse de una acusación por presunta falsedad ideológica.

Dicho delito es aquel en el que incurre una persona cuando inserta o hace insertar declaraciones falsas en un documento público, relacionadas con un hecho que este debe probar.

Específicamente, la tesis del Ministerio Público en el expediente 19-000218-0622-TP es que el entonces director general de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, expidió una constancia que supuestamente le permitió al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública ausentarse de una diligencia de índole judicial.

Sobre el particular, el defensor de los acusados, Rándall Céspedes, aseguró ante consulta de Teletica.com que en su criterio los hechos son atípicos; es decir, no constituyen delito.

"Vamos a demostrar que ni él (Gamboa), ni mi otro representado, don Irving Malespín, cometieron el delito que se les imputó. Vamos a hacer énfasis en documentos que existen en el mismo expediente que determinan la atipicidad de la conducta acusada", comentó el jurista.

El representante legal de los imputados sostuvo que no existe una prueba forense recabada por la Fiscalía que indique que el documento aparentemente emitido por Malespín sea falso.

También apuntó que, aun si lo fuera, no se causó ningún perjuicio a la administración de la justicia. Esa, precisamente, es una de las condiciones que establece el Código Penal en su artículo 367 al definir la falsedad ideológica.

El juicio, que será celebrado por Tribunal Penal del Cartago, tendrá lugar en una de las salas de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José.

Las razones detrás del cambio fueron reservadas por la Corte Suprema de Justicia, que adujo motivos de seguridad.

Contra el exjerarca debe resolverse, además, una audiencia preliminar por el expediente 18-000075-0033-PE, que se llevará a cabo el 25 de noviembre próximo. De igual forma, debe afrontar un debate por la causa 17-000015-033-PE.

Gamboa descuenta detención provisional desde el 23 de junio pasado, en el marco de un proceso de extradición iniciado por Estados Unidos por aparente tráfico internacional de drogas. Esa solicitud se discute en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.



Valga recordar que, en virtud de los procesos pendientes en Costa Rica, dicho órgano jurisdiccional puede diferir la entrega del también exfiscal a Estados Unidos hasta que se resuelvan las causas, o bien trasladarlo temporalmente para que afronte la justicia en ese país y, posteriormente, la local.

