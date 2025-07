Celso Gamboa cumple un mes detenido entre grabaciones, requisas y poca ropa

El 23 de junio de 2025 marcó un antes y un después en la vida de Celso Gamboa.



Hoy, un mes después, el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública se la pasa entre condiciones que tal vez jamás hubiera imaginado.



Lo hace en una celda del Circuito de Máxima Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero —al que se le conoce mejor como “La Reforma”— y bajo severas restricciones que el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) impuso para ese módulo.



Mientras pasa los días recluido, afronta el primero de tres juicios que tiene señalados en el país. Paralelamente, encara una solicitud de extradición a Estados Unidos, que es la que dio origen a su captura y actual detención provisional.

​“No he tenido la posibilidad en ninguna ocasión de tener una conversación privada con ninguno de mis abogados. En todas las ocasiones estoy siendo grabado en audio y video. Situación que limita, per sé, el ejercicio de mi defensa técnica y material. Esta circunstancia que estoy padeciendo pese a que se han levantado una serie de actas, a la gran cantidad de abogados que llegan a Máxima Seguridad, y se observa que solo a mí me tienen monitoreado por audio y cámara.

“Y, además, lo que quería explicarle al tribunal que a través del vidrio que pusieron ahí, que es totalmente diferente al de las cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es imposible conversar, hay que gritar. Yo no puedo hablar con Natalia (Gamboa), con Jazmín (Rodríguez) o con Michael (Castillo) por esta circunstancia del grosor del vidrio, que lo impide. Esto sumado a que tengo un oficial de la Unidad Especial de Intervención Penitenciaria grabando en audio y video lo que yo hago”, comentó quien también fungió como subjefe del Ministerio Público en su primera manifestación pública desde que fue aprehendido.